Zaradi neupravičenih odpovedi zaposlitev 'odletel' vodja britanske pošte

Zaradi napake v informacijskem sistemu podjetja Fujitsu je Britanska pošta med letoma 1999 in 2015 več kot 700 vodij lokalnih izpostav pošte obtožila kraje ali nezakonitega poslovanja. Nekateri od njih so neupravičeno pristali v zaporih, številni so bankrotirali in postali brezdomci, štirje poštarji pa so si celo vzeli življenje.

Britanski mediji so afero razkrili pred nekaj tedni, britanski premier Rishi Sunak pa je zaradi pritiska javnosti v parlamentu naznanil, da bo vlada odpuščenim poštarjem pomagala s sprejetjem posebne zakonodaje. Sunak je afero označil za "največji pravosodni spodrsljaj v zgodovini države".

Ministrica za gospodarstvo in trgovino Kemi Badenoch je nato za televizijsko hišo Sky News dejala, da "so se pogovorili o nadaljnjih korakih in se soglasno odločili, da je bolje, da Britanska pošta z delom nadaljuje pod novim vodstvom."

Henry Staunton je bil na položaju vodje Britanske pošte od decembra 2022 in ni bil odgovoren za vpeljavo informacijskega sistema Horizon v sistem dostavljanja ali za sodne primere, ki so sledili obtožbam kraje na račun vodji poslovalnic.

Badenoch je dejala, da "ne gre samo za informacijski sistem Horizon, temveč za celoten model poslovanja, zaradi česar Britanska pošta na čelu potrebuje nekoga, ki se bo učinkovito spopadal s temi stvarmi".

Največ kritik je bila sicer deležna nekdanja vodja Britanske pošte Paula Vennels, ki ji javnost očita, da je dovolila in spodbudila sodne postopke zoper oškodovane, čeprav je bilo interno znano, da je z informacijskim sistemom nekaj narobe.

Ministrica je napovedala tudi, da od japonskega tehnološkega podjetja Fujitsu pričakuje plačilo odškodnine. Direktor evropske podružnice podjetja Fujitsu je v izjavi za javnost v začetku meseca zatrdil, da ima podjetje "moralno obvezo", da pomaga oškodovanim poštarjem.