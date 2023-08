Zaradi neurja v Benetkah aktivirali protipoplavni sistem

Tudi Italijo so znova prizadela močna neurja. Severni in osrednji del države so zajele obilne padavine, toča in močni vetrovi. Iz več dežel poročajo o poplavah in zemeljskih plazovih. Zaradi neurja pa so v Benetkah aktivirali sistem protipoplavne zaščite Mose.

Po podatkih lokalnih oblasti je gladina vode v Benetkah v ponedeljek zvečer narasla približno en meter nad običajno vrednostjo. Na treh vhodih v mestno pristanišče so zato aktivirali sistem protipoplavne zaščite Mose. Številni turisti so medtem objavili fotografije delno poplavljenega Trga svetega Marka v Benetkah. Čeprav je bil trg poplavljen že drugič v tem mesecu, pa avgustovske poplave v mestu na vodi ostajajo zelo redek pojav. O poplavah so danes poročali tudi v nekaterih predelih Toskane in Lacija. Med drugim je močno deževje prizadelo Rim in Piso, ob obali Sardinije pa poročajo o valovih, visokih do sedem metrov. Zaradi zemeljskega plazu v kraju Bisuschio so reševalci evakuirali štiri družine. V pokrajini Lecce je padala toča v velikosti teniških žogic, ki je poškodovala številne strehe in avtomobile, navaja italijanska tiskovna agencija Ansa.