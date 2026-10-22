V Franciji umrle tri osebe, žrtve tudi v Italiji. Tornado uničil vinograde

V neurju Adam, ki je pred dnevi pustošilo že po vzhodu sosednje Španije, sta bili najhuje prizadeti mesti Arles in Saint-Martin-de-Crau v departmaju Bouches-du-Rhone. Po navedbah lokalnih oblasti so tam okoli 250 ljudi namestili v evakuacijske centre.
Na območju so zabeležili znatno materialno škodo, voda je zalila kleti številnih hiš. Prišlo je tudi do izpadov elektrike in motenj v prometu, saj so bile številne ceste blokirane, železniške povezave pa prekinjene, poroča nemška tiskovna agencija dpa.
Po poročanju lokalnih medijev so umrli trije ljudje. Že v torek so poročali o smrti 75-letnika v kraju Saint-Mitre-les-Remparts, v četrtek pa so oblasti sporočile, da so v kleti stavbe v kraju Lancon-Provence našli mrtvi še dve ženski.
Zaprte šole, tornado uničil vinograde
Zaradi neurja so v Italiji v La Spezii, Ischii, Procidi in Anziu zaprte šole, poroča Rai News. Poplavljeno je tudi nakupovalno središče v Latini, prav tako pa tudi nova enota za intenzivno nego v bolnišnici Anzio, ki je bila odprta junija letos.
Zaradi poplav na območju Nuora pa so ostali številni vozniki ujeti v avtomobilih. V sredo zvečer so gasilci iz vozila na brodu čez reko Meduno v Rauscedo di San Giorgio della Richinvelda rešili tri osebe. Avtomobil je bil takrat že delno potopljen, trojici pa se je uspelo zateči na majhen otok sredi reke.
V neurju je eno od dreves pod seboj pokopalo vozilo 46-letnega vojaka, ki je v nesreči umrl. Kljub takojšnjemu posredovanju reševalcev moškega niso uspeli rešiti. Na kraj dogodka so odšli tudi jesolski karabinjerji, preiskava pa še poteka.
Močno deževje je v sredo še posebej prizadelo območje med Monopolijem, Fasanom in Ostunijem. Zaradi hudega vremena in posledičnih poplav železniške proge med Monopolijem in Fasanom so italijanske železnice sporočile, da je promet na progi Bari-Lecce ustavljen in da prihaja do omejitev ali odpovedi in zamud vlakov.
V Tarantu je divjal tornado, ki je povzročil večjo škodo v kmetijstvu.
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