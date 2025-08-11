Svetli način
Hrvati zaradi nevarne vožnje z gliserjem kaznovali 11 Slovencev

Krk, 11. 08. 2025 15.27 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , N.L.
Reška pomorska policija je pri otokih Rab, Krk in Lošinj zaradi vožnje z gliserjem preblizu obale v minulem tednu oglobila 67 ljudi. Med prekrškarji je bilo tudi 11 Slovencev, so sporočili iz primorsko-goranske policijske uprave.

Pri nedovoljeni vožnji z gliserjem so poleg 11 Slovencev zalotili 25 državljanov Nemčije, 14 Italijanov, sedem Avstrijcev, po dva državljana Madžarske, Poljske in Nizozemske ter po enega državljana Hrvaške, Češke, Kazahstana in Srbije. Izrekli so jim denarne kazni v vrednosti okoli 400 evrov.

Enega nemškega državljana so kaznovali, ker na plovilu ni imel hrvaške zastave, kot določa zakon.

Hrvaški pomorski zakonik prepoveduje vožnjo z gliserji manj kot 300 metrov od obale (fotografija je simbolična).
Hrvaški pomorski zakonik prepoveduje vožnjo z gliserji manj kot 300 metrov od obale (fotografija je simbolična). FOTO: Shutterstock

Kopalcem dovoljuje plavanje do ograde urejene plaže ali sto metrov od obale naravne plaže, potapljači pa morajo na predpisani način označiti kraj potopa.

