Hrvati zaradi nevarne vožnje z gliserjem kaznovali 11 Slovencev

Pri nedovoljeni vožnji z gliserjem so poleg 11 Slovencev zalotili 25 državljanov Nemčije, 14 Italijanov, sedem Avstrijcev, po dva državljana Madžarske, Poljske in Nizozemske ter po enega državljana Hrvaške, Češke, Kazahstana in Srbije. Izrekli so jim denarne kazni v vrednosti okoli 400 evrov.

Enega nemškega državljana so kaznovali, ker na plovilu ni imel hrvaške zastave, kot določa zakon.