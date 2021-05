Zaradi nevarnega majanja evakuirali nebotičnik v Šenženu

SEG Plaza je 300 metrov visok nebotičnik, v katerem ima sedež izdelovalec elektronskih naprav Shenzhen Electronics Group. Zgradili so ga leta 2000 v Šenženu, enem najbolj cvetočih kitajskih mest.

Nebotičnik se je okoli 13. ure brez očitnega razloga začel majati. Stavbo so evakuirali in zaprli dobro uro kasneje, so poročali lokalni mediji.