Zaradi nevarnega oblaka vulkanskega pepela odpovedani leti z Balija

"Zaradi vulkanskega pepela, ki ga je povzročil izbruh vulkana Lewotobi Laki-Laki v Indoneziji, trenutno ni varno leteti na Bali in z njega," je sporočila avstralska letalska družba Jetstar in dodala, da pozorno spremlja razmere in bo znova vzpostavila lete, ko se bodo razmere izboljšale.

Med najmočnejšim izbruhom pred približno desetimi dnevi je iz kraterja Laki-Laki bruhal pepel in žareče kamenje več kilometrov v zrak. Skale, ki so kot žareča toča padle na sedem okoliških vasi, so povzročile ogromno škodo in zanetile požare. Umrlo je najmanj devet ljudi, na tisoče pa je bilo prisiljenih zbežati in poiskati zatočišče v evakuacijskih centrih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Indonezija, ki leži na t. i. pacifiškem ognjenem obroču, ima približno 130 aktivnih vulkanov.