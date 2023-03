Zaradi nevarnosti zemeljskih plazov zapirajo priljubljeno grško plažo

Po navedbah ministrstva je nevarnost zemeljskih plazov posledica erozije ob robu plaže, ki leži pod 200-metrskim klifom in je dostopna le s čolnom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Leta 2018 je bilo v zemeljskem plazu na plaži, ko je s klifa zdrsnila ogromna skalna plošča, poškodovanih sedem ljudi, vključno z družino čeških turistov. 34-letno Čehinjo so takrat hospitalizirali zaradi zlomljenega vretenca, njen mož in dva otroka pa so utrpeli lažje poškodbe.