Zaradi 'nevihte stoletja' razglasili izredne razmere

V kanadski provinci Britanska Kolumbija je po rekordni količini dežja stanje kaotično. Številni predeli so še vedno odrezani od sveta. Na pomoč je priskočila vojska. Znanstveniki in oblasti opozarjajo na posledice podnebnih sprememb.

Zaradi nevihte stoletja so v kanadski Britanski Kolumbiji za 14 dni razglasili izredne razmere in uvedli prepoved potovanj. Na pomoč prihaja vojska, ki bo pomagala pri evakuacijah ter nudila pomoč in zaščito najbolj prizadetim. Domove je moralo zapustiti že več kot 17.000 ljudi. Številni pa so odrezani od sveta, potem ko je zapadla rekordna količina dežja. V nedeljo in ponedeljek je na območju okoli Vancouvra v 24 urah zapadlo 250 milimetrov dežja, kolikor ga običajno zapade v mesecu dni.

V zemeljskem plazu v bližini mesta Lillooet, ki leži približno 250 kilometrov severovzhodno od Vancouvra, je umrla ženska. Še štiri ljudi medtem pogrešajo, tako da se reševalna operacija nadaljuje. Premier Britanske Kolumbije John Horgan je dejal, da skušajo z omejitvami potovanj ljudi odvrniti od poplavljenih cest in poskrbeti, da pride pomoč do tistih, ki jo potrebujejo. "Dogodki preteklega vikenda bodo vplivali na vse," je dodal. Dež in močan veter sta se umirila, a številni predeli so še vedno odrezani od sveta. Slaba novica je, da so konec tedna napovedane nove padavine. Oblasti se zato bojijo, da bo število smrtnih žrtev naraščalo. Ker so zemeljski plazovi uničili ceste, poplave pa so preplavile avtoceste, so v sredo ljudem v gorskih predelih hrano dostavili s helikopterji. V višjih predelih je ponekod temperatura že padla pod ledišče, zaradi poplav v nižjih predelih pa je umrlo na tisoče glav živine.

Horgan je ljudi pozval, naj ostanejo doma in naj ne kopičijo zalog. "Kar vi potrebujete, potrebuje tudi vaš sosed," je dejal. V mestu Abbotsford so ljudem ukazali, naj domove zaradi nevarnosti zapustijo. Ogroža jih namreč dvig gladine vode. V mestu Tulameen je okoli 400 ljudi odrezanih od sveta. Kanadski premier Justin Trudeau je v sredo ob obisku v sosednjih ZDA dejal, da je deževje povzročilo "zgodovinske in grozljive poplave". Obljubil je zvezno pomoč pri čiščenju in obnovi. V provinco je na pomoč odšlo tudi več sto kanadskih vojakov.

