Zaradi nezakonite vadbe v Zagrebu aretirali lastnika fitnesa

"Danes, 1. februarja, so okoli 7.45 v Zagrebu na Zagorski ulici policisti ugotovili, da telovadnica deluje kljub prepovedi, torej v nasprotju s Sklepom štaba civilne zaščite Republike Hrvaške," so po poročanju hrvaških medijev sporočili policisti.

Andrija Klarić, lastnik telovadnice v Zagrebu, je danes zjutraj odprl vrata vaditeljem, čeprav je hrvaški štab civilne zaščite prepovedal odpiranje športnih objektov. Kmalu po odprtju je prišla policija. Policisti so v prostorih fitnes centra popisali osebe, prišli so tudi uslužbenci civilne zaščite in inšpektorata.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja širjenja in prenosa nalezljive bolezni so policisti zagrebške policijske uprave pridržali lastnika Klarićain ga prepeljali v prostorezagrebške policijske uprave. Po zaključku kriminalistične preiskave bo prekrškar premeščen v pripor, so sporočili s policije.