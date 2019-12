Zaradi nezavestnega voznika krmilo tramvaja prevzeli potniki

Potniki tramvaja v nemškem Bonnu so morali v soboto krmilo vozila vzeti v svoje roke. Voznik je namreč padel v nezavest, zato so razbili vrata njegove kabine in ustavili tramvaj, so policisti zapisali v poročilu. Adrenalinski dogodek je s sreči minil brez poškodb potnikov.

Nekaj po polnoči je na tramvaju 66 potovalo okoli 10 ljudi, ki so opazili, da je tramvaj brez ustavljanja prevozil več postaj. Voznik se na njihove klice ni odzval, prav tako iz neznanega razloga ni delovala zasilna zavora. Zato so poklicali policijo, tam pa so jim svetovali, naj vdrejo v voznikovo kabino in na naslednji postaji ustavijo tramvaj. V Nemčiji sicer tramvaji v povprečju vozijo okoli 20 kilometrov na uro. Potniki tramvaja v nemškem Bonnu so morali v soboto krmilo vozila vzeti v svoje roke. FOTO: Shutterstock Voznika, starega 47-let, so odpeljali v bolnišnico, policija pa podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju ni razkrila.