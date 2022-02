Zaradi nizkih temperatur na Floridi z dreves padajo legvani

Južna Florida v teh dneh beleži najnižje temperature v zadnjem desetletju. V nedeljo zgodaj zjutraj se je živo srebro spustilo vse do –4 stopinj Celzija, je sporočila Nacionalna meteorološka služba (NWS). Zaradi izjemno nizkih temperatur, neznačilnih za to regijo, prihaja do tega, da z dreves na vrtove, ceste in dovoze padajo legvani.

Ti mrzlokrvni kuščarji se grejejo s sončno toploto, ko temperatura pade pod 10 stopinj Celzija, pa začnejo hibernirati. Tisti, ki počivajo v drevesnih krošnjah, izgubijo oprijem in padejo. Zadeva lahko postane nevarna, če pristanejo na steklih avtomobilov ali celo na ljudeh. Samec, vrste zeleni legvan, namreč lahko zraste v dolžino do 220 cm in tehta do 4 kg, samička zraste nekoliko manj, do 1,5 m in tehta do 3 kg.

Večina zmrznjenih živali sicer ostane živa, saj še naprej dihajo, njihove glavne telesne funkcije pa še vedno delujejo. Ko se temperature dvignejo, se na soncu ogrejejo in spet oživijo.

Vremenoslovci so prebivalce posvarili, naj bodo previdni, saj se legvani ob mrazu "upočasnijo ali postanejo nepremični". "Ste res mislili, da vas ob najnižjih temperaturah v več kot desetletju ne bomo opozorili na padajoče legvane?" so tvitnili.