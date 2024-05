Zaradi nove napake znova preložili polet Boeingovega Starlinerja

Misija z visokimi vložki je bila odpovedana že prejšnji teden, ko sta bila dva astronavta pripravljena na polet, vendar pa so inženirji odkrili težavo z ventilom, ki uravnava tlak tekočega kisika na raketi Atlas V, s katero naj bi Starliner poletel v orbito.

Napako so odpravili in določili nov datum izstrelitve 17. maja, nakar se je pojavila nova težava. Iz servisnega modula Starlinerja, v katerem so instrumenti za nadzor in upravljanje, je uhajal helij.

"Helij se uporablja v pogonskih sistemih vesoljskih plovil, da se pogonski motorji lahko zaženejo in ni gorljiv ali strupen," je sporočil Boeing.