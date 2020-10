Zaradi obglavljenja učitelja v Franciji pridržali še štiri učence

Kmalu po grozljivem petkovem napadu so pridržali starša, dedka in 17-letnega brata osumljenca. V soboto so nato priprli še šest oseb, vključno z očetom ene od učenk, ki naj bi proti Patyju sprožil spletno kampanjo in pozival k njegovi smrti ter pridigarjem, ki ga francoski mediji opisujejo kot radikalnega. Kot je za francoski radio Europe 1 povedal notranji minister Gerald Dermanin,sta proti učitelju razpisala smrtno obsodbo oziroma fatvo.

Policija je v ponedeljek izvedla približno 40 hišnih preiskav domnevnih radikalcev. Čeprav niso bile vse neposredno povezane s Patyjevo smrtjo, jih bodo po poročanju francoskih medijev izvedli še več. Darmanin je dejal, da bo policija zaslišala okoli 80 ljudi, ki naj bi po spletu objavljali sporočila v podporo umoru. "To gibanje želimo preiskati in destabilizirati na zelo odločen način," je po poročanjuBBC dejal vir z notranjega ministrstva.