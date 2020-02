Pri nas snega ni, velik del ZDA pa so zajele snežne padavine. V Salt Lake Cityju se ljudje ob obilici snežnih padavin znajdejo vsak po svoje. Mesto je skoraj obstalo, ob večjih količin snega pa se je dobro znašla lastnica dveh psov in se je po opravkih odpravila s pomočjo pasje vprege in smučk. Kužka sta uživala, pravi, tudi za njo pa je to dobra rekreacija.