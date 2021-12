Zaradi obilnega snega ujetih več ljudi, številni brez elektrike

Po poročanju medijev so se reševalci proti ujetim odpravili na posebnih smučeh. "Z avtom gremo, dokler gre, potem pa s posebnimi smučmi," po poročanju B92 pravijo v Gorski službi.

Med ujetimi naj bi bilo tudi več otrok, ki so se odpravili na družinsko srečanje na območje Maljena, a so obtičali v snežnih zametih. So se pa uspeli prebiti do prazne lovske koče, tako da niso življenjsko ogroženi, nimajo pa hrane.

V Srbiji imajo sicer zaradi vetra in sneženja velike težave z dobavo električne energije, saj je bilo na območju celotne Srbije zabeleženih veliko število okvar na distribucijskem omrežju. 2200 transformatorskih postaj po vsej Srbiji je brez napetosti. Pristojni pa pravijo, da bi morala vsa gospodinjstva elektriko dobiti najpozneje v enem do dveh dneh.

Ekipe Elektrodistribucije Srbije so sicer na terenu dan in noč, pravijo pristojni, toda marsikje dela ne potekajo, kot bi morala, saj jih ovirata sneg in nedostopnost terena.

Tudi proizvodnja v Termoelektrarni "Nikola Tesla" v Obrenovcu še vedno miruje, razlog pa je slaba kakovost premoga, ki je dodatno prepojen s snegom. "Intenzivno se ukvarjamo z dobavo novega premoga, da bi lahko najprej odpravili napako na bloku A2. Ogrevanje bodo Obrenovčani dobili najkasneje v popoldanskih urah," je danes zjutraj po poročanju portala blick.rs povedal direktor EPS Milorad Grčić.

Srbijo je včeraj zajelo močno sneženje, marsikje je padlo več kot pol metra snega, na cestah je zavladal prometni kaos. Težave je sneg sicer povzročil v širši regiji.