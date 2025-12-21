Zaradi obsežnega izpada 130.000 ljudi brez električne energije

Veliki deli mesta na zahodni obali ZDA, ki ima več kot 800.000 prebivalcev, so potopljeni v temo, prihaja tudi do motenj v javnem prevozu. Številne trgovine so bile posledično prisiljene zapreti vrata ravno na predbožično soboto, ko so se ljudje množično odpravili po nakupih, dodaja AFP.

Težave so velike tudi zaradi nedelujočih semaforjev. Župan San Francisca Daniel Lurie je prebivalce pozval, naj se izogibajo cestam, na križišča pa so napotili policiste, ki pomagajo pri usmerjanju prometa.

Izpad električne energije je povzročil požar v razdelilni postaji, je povedal župan. Po njegovih besedah za zdaj ni jasno, kdaj bo dobava električne energije popolnoma obnovljena.

Družba Pacific Gas & Electric Company, ki je glavni dobavitelj električne energije v mestu, je na omrežju X sporočila, da si skupaj z reševalci in mestnimi oblastmi prizadevajo čim prej rešiti težave. "Pričakujemo, da bodo dobave obnovljene še ta zvečer," je dejala predstavnica družbe.