Tujina

Zaradi obsežnega izpada 130.000 ljudi brez električne energije

San Francisco, 21. 12. 2025 07.47 pred 28 minutami 1 min branja 3

Avtor:
K.H. STA
Izpad elektrike v San Franciscu

San Francisco je v soboto po krajevnem času prizadel obsežen izpad v električni napeljavi, ki je posledica požara na razdelilni postaji. Približno 130.000 ljudi je ostalo brez električne energije. Mestne oblasti so prebivalce pozvale, naj ostanejo doma.

Veliki deli mesta na zahodni obali ZDA, ki ima več kot 800.000 prebivalcev, so potopljeni v temo, prihaja tudi do motenj v javnem prevozu. Številne trgovine so bile posledično prisiljene zapreti vrata ravno na predbožično soboto, ko so se ljudje množično odpravili po nakupih, dodaja AFP.

Težave so velike tudi zaradi nedelujočih semaforjev. Župan San Francisca Daniel Lurie je prebivalce pozval, naj se izogibajo cestam, na križišča pa so napotili policiste, ki pomagajo pri usmerjanju prometa.

Izpad električne energije je povzročil požar v razdelilni postaji, je povedal župan. Po njegovih besedah za zdaj ni jasno, kdaj bo dobava električne energije popolnoma obnovljena.

Družba Pacific Gas & Electric Company, ki je glavni dobavitelj električne energije v mestu, je na omrežju X sporočila, da si skupaj z reševalci in mestnimi oblastmi prizadevajo čim prej rešiti težave. "Pričakujemo, da bodo dobave obnovljene še ta zvečer," je dejala predstavnica družbe.

kakorkoliže
21. 12. 2025 08.22
Blišč in beda propadajočega zahodnega imperija.
YouRangMyLord
21. 12. 2025 08.14
San Francisco tone.. na eni strani mesto džankijev, zasvojencev že v štartu, ki zasedajo mestne ulice na drugi strani pa bogatašev na hribčkih nad zalivom. Zdaj pa so ostali brez elektrike prebivalci. Mnja.. Alcatrzk kot turistična atrakcija, in enako Pier 39, zbirališče in parkiranje tjulnov in pa Fisherman's Warf, turistično usmerjena ponudba futra po ameriško- jim očitno ne prinese več dovolj šuškov.. Been there, done that. Blišč in beda Amerike, še ena.
proofreader
21. 12. 2025 08.08
Rusi?
