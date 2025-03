Obsežni požar na Južnem Tirolskem: evakuacije in poškodovani

Po navedbah gasilcev je požar nad gorsko vasjo Laces v dolini Venosta najverjetneje izbruhnil zaradi avtomobila, ki je iz še neznanega vzroka zagorel. Ogenj se je v suhem rastlinju hitro razširil. V požaru je bilo poškodovanih enajst ljudi. 59 prebivalcev je moralo v četrtek zapustiti svoje domove in so noč preživeli v zasebnih nastanitvah in hotelih.