Srb in Romun nadlegovala ameriške kongresnike in grozila z bombnimi napadi

V obtožnici je navedeno, da sta romunski državljan Thomas Szabo in Srb Nemanja Radovanović s pomočjo sostorilcev več kot tri leta, od decembra 2020 do januarja letos, nadlegovala skupno 101 žrtev, med njimi 40 zasebnikov in 61 uradnih oseb. Imen žrtev niso navedli, kaže pa, da pri delovanju nista bila strankarsko ali gospodarsko motivirana.

Po poročanju ameriškega tednika Newsweek obtoženca ne živita v ZDA, temveč v Romuniji oziroma Srbiji, odgovorna pa naj bi bila za serijo odmevnih primerov. Njuni tarči naj bi bila med drugim tudi minister za domovinsko varnost Alejandro Mayorkas in republikanska kongresnica Marjorie Taylor Greene.

Kot je navedeno v obtožnici, sta obtožena groženj z bombnimi napadi in izvajanja obsežne kampanje zlonamernih laži, v kateri so policiji prijavljali izmišljena kazniva dejanja, da bi sprožili policijske racije na domovih svojih žrtev, kar je praksa, znana kot "swatting". Policijo so med drugim klicali z lažnimi prijavami umorov, samomorov in zajetjih talcev na domovih žrtev ter množičnih streljanjih. Z bombnimi napadi pa naj bi obtoženca grozila štirim podjetjem, štirim verskim ustanovam in eni univerzi.

Poleg čustvenega trpljenja, ki so ga utrpele žrtve, so te grožnje povzročile tudi prometno nesrečo med policijsko intervencijo, prekinitev verskih obredov in zaprtje ulic.