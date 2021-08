Zaradi obsežnih požarov na jugu Turčije iz hotelov evakuirali tuje turiste

Na družbenih omrežjih so se tako pojavili posnetki turistov, ki s kovčki in drugimi osebnimi stvarmi v rokah bežijo pred ognjenimi zublji.

Včeraj je nov požar izbruhnil v okolici turističnega mesta Bodrum, kjer so morali evakuirati turiste iz treh hotelov s petimi zvezdicami, poroča BBC. Na varno so že prepeljali tudi 100 ruskih turistov. Ponje so se odpravila plovila turške obalne straže, ki so jim pomagali tudi lastniki zasebnih čolnov in jaht, poročajo lokalni mediji. Tudi v med turisti priljubljeni provinci Antalija so morali danes evakuirati še eno vas.

Včeraj so sicer na pogoriščih našli še dve trupli. Šlo je za lokalna delavca, ki sta ogenj skušala pogasiti sama, a jima to ni uspelo, je poročala turška tiskovna agencija Anadolu. Skupaj se je število smrtnih žrtev požarov na jugu Turčije tako povzpelo na šest.

Turška vlada se je sicer znašla pod hudimi kritikami, ker kljub pogostim požarom resda razpolaga s številnimi helikopterji, a z nobenim delujočim letalom za gašenje. Erdogan, ki odgovornost pripisuje "turški letalski zvezi", ki da se ni bila sposobna prilagoditi, se je osebno zahvalil ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu za gasilska letala in helikopterje. Kot je izpostavil, zdaj po zaslugi Rusije, Irana in Ukrajine pri gašenju sodeluje že 16 letal.

Zaradi požarov je sicer Turčiji več držav izrazilo solidarnost in sožalje zaradi žrtev, med njimi tudi Slovenija. "Naše misli so s turškim ljudstvom," je ob izrazu solidarnosti in sožalja tvitnilo slovensko zunanje ministrstvo.

Oblasti medtem že preiskujejo, ali so bili kateri od požarov morda zaneteni namerno.

Gozdni požari pestijo tudi Grčijo, ki jo je zajel vročinski val

Večji požar je izbruhnil v soboto v bližini Patrasa na Peloponezu, približno 210 kilometrov zahodno od Aten. Pristojni so evakuirali pet vasi, 16 ljudi so zaradi opeklin in težav z dihanjem prepeljali v bolnišnico. Avtocesto so zaprli, prav tako most čez Korintski zaliv, ki povezuje Peloponez in celinsko Grčijo.

Po podatkih agencije za civilno zaščito je v zadnjih 24 urah v Grčiji izbruhnilo kar 58 gozdnih požarov, večino pa so jih hitro pogasili. Grčijo sicer gozdni požari prizadenejo vsako poletje, a strokovnjaki opozarjajo, da so zaradi globalnega segrevanja vse pogostejši in obsežnejši. Pred dnevi je tako ogenj opustošil goro Penteli blizu Aten, žrtev k sreči ni bilo. Prav na tem območju je požar julija 2018 v najhujši naravni katastrofi dotlej zahteval 102 življenji.