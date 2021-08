Newyorški guverner zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju napovedal odstop

Potem ko je državno tožilstvo objavilo poročilo s podrobnostmi obtožb o spolnem nadlegovanju 11 žensk, je newyorški guverner Andrew Cuomo danes napovedal svoj odstop.

Trikratni guverner, ki je zaradi obvladovanja koronavirusne pandemije pridobil nacionalno priznanje, se zdaj sooča s številnimi kriminalnimi preiskavami glede domnevnega ravnanja. Cuomo je sicer ugotovitve poročila zanikal. Trdi, da so tožilci napačno razumeli dobronamerne kretnje in komentarje.

Cuomo namerava odstopiti v 14 dneh, nasledila pa naj bi ga demokratska guvernerka Kathy Hochul, ki bo postala prva ženska guvernerka New Yorka.

Cuomo hčerkam: "Vaš oče je naredil napako in se je opravičil" Guverner Andrew Cuomo je v torek nagovoril, da vidi "svet skozi oči mojih hčera". Cuomo je dejal, da je bil pogosto s svojimi tremi hčerkami, medtem ko je gledal nekaj poročil medijev, ki podrobno opisujejo obtožbe na njegov račun. "Želim, da vedo," da nikoli nisem "namerno nespoštoval" ženske, "je dejal Cuomo. "Vaš oče je delal napake in se je opravičil," je dodal. Nekaj ​​konteksta: Urad generalnega državnega tožilca Letitie James je v svoji preiskavi ugotovil, da je Cuomo spolno nadlegoval več žensk in kršil državno zakonodajo. Generalni državni tožilec je dejal, da je preiskava njenega urada ugotovila, da je 11 žensk, ki so poročale o obtožbah proti Cuomu, verodostojne.