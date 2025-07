Zaradi obtožb o sumljivih poslih odstopil litovski premier

Pritisk se je nato v četrtek zjutraj še okrepil, ko je litovska Služba za preiskovanje finančne kriminalitete (FNTT) izvedla racijo v podjetju Dankora, ki je v lasti Paluckasove svakinje. Podjetje je prejelo subvencije Evropske unije in jih uporabilo za nakup baterijskih sistemov podjetja Garnis, ki je delno v lasti predsednika vlade.

Kot poroča portal lrt.lt, se je litovski premier Gintautas Paluckas v sredo srečal s predsednikom Gitanasom Nausdo , da bi razpravljala o politični krizi. Vodja Demokratične unije "Za Litvo" in predsednik litovskega parlamenta Saulius Skvernelis je namreč nedavno dejal, da bo njegova stranka zapustila vladajočo koalicijo, če Paluckas ne odstopi s funkcije predsednika vlade.

Predsednik Nausda je kasneje potrdil premierjevo namero, da odstopi. "Gintautas Paluckas me je zjutraj poklical in me obvestil o svojem odstopu," je Nausda povedal novinarjem ter dodal, da je takrat sprejel "edino pravilno odločitev": "Pozdravljam njegovo odločitev."

Predsednik je sicer premierju predhodno dal dva tedna, da se odzove na naraščajočo zaskrbljenost javnosti oz. da ponovno premisli o svojem stališču. To obdobje je Paluckas izkoristil za dvotedenski dopust, vendar se pritisk v tem času ni polegel.

Kdo bi lahko nasledil Paluckasa? Po strankarskih virih so možni trije scenariji, poroča portal.

Eden je, da se na njegovo mesto imenuje prvega podpredsednika parlamenta Juozasa Olekasa, ki je že izrazil pripravljenost, da prevzame to vlogo. Med drugimi potencialnimi kandidati sta sicer še župan okrožja Vilnius Robert Duchnevič in župan Jonave Mindaugas Sinkevičius. Med potencialnimi kandidati pa se omenja tudi ministrica za socialno varnost in delo Inga Ruginien.

Na mizi je tudi scenarij delitve vodstva, v katerem bi Olekas postal predsednik vlade, Sinkevičius pa bi prevzel vodenje stranke.