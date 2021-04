Zaradi odprtega pisma v Turčiji aretirali 10 upokojenih admiralov

Potem ko je skupina 104 nekdanjih visokih častnikov mornarice izdala odprto pismo, so turške oblasti danes pridržale 10 upokojenih admiralov. Nekdanji visoki vojaški voditelji so obtoženi, da so "uporabili silo in nasilje, da bi se rešili ustavnega reda", poročajo tuji mediji. Pridržanje prihaja dan po tem, ko je predsedniški urad ostro obsodil odprto pismo in dejal, da ta poteza "spominja na vojaški udar" iz turške preteklosti.

V pismu so upokojeni častniki mornarice opozorili na možno grožnjo pogodbi, ki ureja plovbo skozi bosporsko in dardanelsko ožino. Turške oblasti so namreč minuli mesec odobrile načrte za izgradnjo prekopa, ki bi bil primerljiv s panamskim in sueškim, s čimer so odprle razpravo o konvenciji iz Montreuxa, ki je bila podpisana leta 1936. Dejali so tudi, da gre za sporazum, ki "najbolje ščiti turške interese". Konvencija iz Montreuxa namreč zagotavlja prost prehod skozi ožini civilnih plovil v času miru in vojne. Prav tako ureja uporabo ožin s strani vojaških plovil iz držav, ki niso črnomorske države.