Zaradi odstranjevanja bombe delovna mesta zapustilo okoli 10.000 ljudi

Bombo so našli blizu železniškega mostu Hohenzollern, ki stoji nedaleč od slovite kölnske katedrale in glavne železniške postaje.

Pirotehniki so bombo že uspešno deaktivirali. Oblasti so pred tem iz okoliških pisarn evakuirale okoli 10.000 zaposlenih. Po navedbah oblasti na ogroženem območju živi le 15 ljudi.

Na 500-kilogramsko bombo so v ponedeljek zvečer naleteli delavci na gradbišču na desnem bregu Rena. Med drugo svetovno vojno so jo na mesto odvrgle ameriške letalske sile.

Nemške železnice Deutsche Bahn so sporočile, da zaradi odstranjevanja bombe vlaki ne bodo ustavljali na manjši postaji Messe/Deutz, glavna postaja pa je ostala odprta. Opozorili so, da bo do zamud in odpovedi prihajalo ves dan, prizadete bodo predvsem medmestne linije.

Nad ogroženim območjem je bil zaprt zračni prostor, obstal je tudi rečni promet.