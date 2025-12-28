Zaradi ognjemeta in dimnih bomb aretirali 40 ljudi

"V soboto zvečer so policisti na posnetkih nadzornih kamer zaznali, da skupina ljudi uporablja dimne bombe in ognjemete na trgu Place de Varsovie in na promenadi Trocadéro," je za francosko tiskovno agencijo AFP sporočila policijska prefektura ter tako potrdila informacije časnika Le Parisien.
Policisti so po prihodu na kraj dogodka aretirali 40 ljudi. Sprožili so tudi preiskavo.
Policijski prefekt Patrice Faure se je zahvalil policistom za njihovo odzivnost in profesionalnost, ki sta poskrbeli za konec nemirov in preprečitev morebitnih poškodb.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.