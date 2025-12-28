Zaradi ognjemeta in dimnih bomb aretirali 40 ljudi

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"V soboto zvečer so policisti na posnetkih nadzornih kamer zaznali, da skupina ljudi uporablja dimne bombe in ognjemete na trgu Place de Varsovie in na promenadi Trocadéro," je za francosko tiskovno agencijo AFP sporočila policijska prefektura ter tako potrdila informacije časnika Le Parisien.

Policisti so po prihodu na kraj dogodka aretirali 40 ljudi. Sprožili so tudi preiskavo.