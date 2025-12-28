Naslovnica
Zaradi ognjemeta in dimnih bomb aretirali 40 ljudi

Pariz, 28. 12. 2025 10.13 pred 3 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Ognjemet in dim v Franciji (X)

Pariški policisti so zaradi prižiganja dimnih bomb in ognjemetov na promenadi Trocadéro v bližini Eifflovega stolpa aretirali 40 ljudi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"V soboto zvečer so policisti na posnetkih nadzornih kamer zaznali, da skupina ljudi uporablja dimne bombe in ognjemete na trgu Place de Varsovie in na promenadi Trocadéro," je za francosko tiskovno agencijo AFP sporočila policijska prefektura ter tako potrdila informacije časnika Le Parisien.

Policisti so po prihodu na kraj dogodka aretirali 40 ljudi. Sprožili so tudi preiskavo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Policijski prefekt Patrice Faure se je zahvalil policistom za njihovo odzivnost in profesionalnost, ki sta poskrbeli za konec nemirov in preprečitev morebitnih poškodb.

pariz ognjemet francija aretacije

KOMENTARJI0

