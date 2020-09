Zaradi ognjenega pekla v Oregonu domove zapustilo več kot 100.000 ljudi

V ameriški zvezni državi Oregon še naprej divajo požari, pred katerimi beži več kot pol milijona ljudi. Ogenj razpihujejo nenavadno vroči in suhi vetrovi, za vsaj en požar pa sumijo, da je bil podtaknjen. S požari se borijo tudi v Washingtonu in Kaliforniji, število smrtnih žrtev pa narašča, mnogi so še pogrešani.

Čez pacifiški severozahod divjajo gozdni požari. Guvernerka Oregona Kate Brown je dejala, da natančno število žrtev zaradi požara še ni znano, zaenkrat so potrdili štiri. Gozdni požari trenutno divjajo po 12 zveznih državah na zahodu ZDA, najhuje pa je poleg Oregona še v Washingtonu in Kaliforniji, piše BBC. Ogenj razpihujejo nenavadno vroči in suhi vetrovi, oblasti pa sumijo, da so vsaj enega podtaknili.

Urad za krizno upravljanje v Oregonu je potrdil, da je državo zapustilo več kot 10 odstotkov od 4,2 milijonov prebivalcev. Tiskovni predstavnik gasilcev te zvezne države je dejal, da gre za požar, ki je zajel domove in pisarne, in da se spopadajo z odprtimi plinskimi cevovodi, iz katerih še vedno bruha zemeljski plin. Potrjeni žrtvi iz Oregona sta 12-letni deček in njegova babica, ki sta umrla v gozdnem požaru v bližini Lyonsa, 112 kilometrov južno od Portlanda. Guvernerka Brownova je dejala, da se še nikoli niso spopadali s tako razsežnimi požari. "A to ne bo enkraten dogodek. Na žalost je to napoved prihodnosti, na lastni koži lahko čutimo akutne posledice klimatskih sprememb,"je napovedala na tiskovni konferenci. Med evakuiranimi prebivalci je več kot 1300 zapornic iz zapora Coffee Creek v Wilsonvillu, saj dva požara, ki bi se lahko združila, ogrožata stavbo.

Eden izmed najbolj uničujočih požarov se je začel v Ashlandu v bližini meje s Kalifornijo, policija pa ga obravnava kot sumljivega. Povezan je z dvema drugima smrtnima žrtvama, uničil pa je stotine domov v Phoenixu in Talentu. "Imamo dobre razloge, da verjamemo, da je bil vpleten človeški element," je dejal šef policije v Ashlandu Tighe O'Meara. Gozdni požari so množično evakuacijo sprožili tudi v predmestju Portlanda. Zrak tam naj bi bil trenutno bolj onesnažen od tistega v Džakarti, Delhiju in Lahoru.

