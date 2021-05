Zaradi ogromne bombe evakuirali okoli 25.000 ljudi

Gasilci so nekaj po polnoči sporočili, da je 500-kilogramska bomba iz vojne varno eksplodirala. Začetni pregled območja ni pokazal nobene opazne škode po nadzorovani eksploziji. Strokovnjaki službe za odstranjevanje orožja so namreč zahtevali 70 tovornjakov zemlje, da so pokrili eksplozivno telo in tako ublažili silo detonacije.

Ogromno neeksplodirano bombo so odkrili v sredo opoldne. Strokovnjaki so ugotovili, da eksplozivne naprave ni mogoče onesposobiti kot mnoge druge bombe iz druge svetovne vojne, ker obstaja neposredna nevarnost eksplozije. Gasilci so zato vse ljudi v radiju približno 700 metrov pozvali, da nemudoma zapustijo domove in območje z omejitvami. Odpeljali so jih na hokejski stadion, kjer so počakali na detonacijo. Evakuirali so tudi približno 200 bolnikov iz lokalne bolnišnice.

Policijska ura, ki v Frankfurtu velja v času pandemije covida-19, je bila začasno delno ukinjena, da bi strokovnjakom omogočili, da opravijo svoje delo, lokalnim prebivalcem pa, da se po končani detonaciji vrnejo na svoje domove.

Sicer pa ni nič nenavadnega, da med gradbenimi deli v Nemčiji odkrijejo bombe iz vojnega obdobja. Je pa deaktiviranje eksplozivnih naprav lahko nevarno in včasih povzroči tudi poškodbe in smrt.