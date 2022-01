Zaradi okužb med osebjem v ZDA odpovedani številni leti

ZDA se še naprej soočajo z motnjami v letalskem prometu, ki so deloma posledica pandemije covida-19 deloma pa tudi slabega vremena, ki je zajelo dele države. V soboto so odpovedali več kot 2700 poletov, kar je več kot polovica od skupno skoraj 4700, kolikor so jih odpovedali po vsem svetu, izhaja iz podatkov na spletni strani FlightAware.

Letalske družbe po vsem svetu se soočajo s težavami z osebjem zaradi odrejenih karanten v povezavi z okužbami z novim koronavirusom. V ZDA obenem težave v letalskem prometu povzroča še vreme – osrednji del ZDA je namreč zajelo močno sneženje. icon-expand Od 24. decembra so v ZDA odpovedali skupno že več kot 12.000 poletov. FOTO: AP Najhuje prizadeta ameriška letalska družba je bila SkyWest, ki je morala v soboto odpovedati 23 odstotkov predvidenih poletov. Izmed letališč sta jo najslabše odnesli letališči v Chicagu O'Hare in Midway, s katerih poročajo o več kot 1000 odpovedih. Prav to območje je sicer še posebej prizadeto zaradi sneženja. Danes, ko se bodo številni po božičnih in novoletnih praznikih vračali domov, je glede na napoved snega in močnega vetra pričakovati nove motnje. Glede na spletno stran FlightAware je v ZDA že odpovedanih najmanj 1500 poletov.