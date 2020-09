Zaradi okužbe s koronavirusom umrl haaški obsojenec Momčilo Krajišnik

Kot je poročal portal Klix.ba, se je zdravstveno stanje Momčila Krajišnika po potrditvi okužbe z novim koronavirusom močno poslabšalo. Zaradi vnetja pljuč so ga nato s Pal konec avgusta premestili v Univerzitetni klinični center v Banjaluki, kjer je danes zjutraj umrl.

Krajišnika so po tiralici haaškega sodišča aretirali leta 2000, šest let kasneje pa so ga obsodili na 20 let zapora zaradi zločinov proti človečnosti, umorov, preganjanja po politični, rasni ali verski osnovi in nečloveškega ravnanja, vendar ne tudi za genocid. 30. avgusta 2013 so ga nato iz zapora izpustili, potem ko je odslužil dve tretjini kazni. Haaško sodišče je ocenilo še, da je bil Krajišnik "primer dobrega zapornika".

Po izpustitvi iz zapora naj bi se nekdanji predsednik parlamenta Republike srbske vrnil na Pale, kjer naj bi delal na bencinski črpalki svojih otrok.