Zaradi okuženega zaposlenega ogroženih na tisoče obiskovalcev

Zdravstveni oddelek okrožja Camden je bil o incidentu obveščen v sredo in takoj zaprl omenjeno kavarno, je sporočil tiskovni predstavnik okrožja Dan Keashen. Ljudem, ki so obiskali omenjeni Starbucks in niso cepljeni proti hepatitisu A, zdravstveno osebje svetuje cepljenje "čim prej, vendar najkasneje 14 dni po stiku" .

"Okrožni zdravstveni oddelek tesno sodeluje s pacientom in osebjem v Starbucksu, da bi rešil situacijo," je v sporočilu za javnost dejal zdravstveni uradnik okrožja Camden, Paschal Nwako, in dodal, da je njihova prednostna naloga zagotoviti, da vsi vpleteni ostanejo varni in zdravi.

Zaposleni v javnem zdravstvu so zaposlenim v Starbucksu v četrtek zagotovili 17 odmerkov cepiva proti hepatitisu A ter v petek in soboto odprli mobilno kliniko za cepljenje, je dejal Keashen in pojasnil, da so doslej razdelili 800 odmerkov cepiva proti hepatitisu A.