Zaradi okvare opreme zamude na letališčih na severovzhodu ZDA

Ameriška zvezna uprava za zračni promet (FAA) je sporočila, da je težavo povzročil optični kabel, ki je bil po poročanju Reutersa po nesreči prerezan na gradbišču v New Jerseyju, navaja televizija CNN.

FAA je zaradi težav za Philadelphio uvedla prepoved vzletov in pristankov, druga letališča delujejo z zamudami. Najdaljše zamude so na manjšem letališču Teterboro. FAA za zdaj ni sporočila, kdaj naj bi omejitve odpravili.

Med svetovnimi voditelji, ki so danes na poti v New York, kjer se bo v torek začela splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine ZN, je tudi premier Janez Janša.

Splošna razprava se bo v torek začela z nagovorom generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa, že prvi dan pa bo nastopil tudi ameriški predsednik Donald Trump.

Janša bo imel nagovor v četrtek.