Divji pohod opice: 18 poškodovanih, zaprli več šol

Odrasel javanski makak je poškodoval 18 prebivalcev mesta Tembilahan. Žrtve, med katerimi so bili tudi otroci in starejši, je opica grizla in praskala, večinoma pa jih je napadla, ko so bile same. Nekateri od poškodovanih so potrebovali več kot deset šivov, žrtve pa so morali cepiti proti steklini, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal vodja gasilske in reševalne službe v mestu Junaidy Ismail .

Opico so v četrtek ujeli v past, ki so jo nastavili v mestu. Kljub temu so mestne oblasti prebivalce pozvale k previdnosti, saj bi opica lahko delovala v okviru skupine. "Skrb vzbuja možnost, da bi lahko tudi druge opice napadale ljudi," so opozorile v objavi na družbenem omrežju Instagram.

Na območju je danes še vedno zaprtih 40 šol, na katerih so za več sto učencev zaradi divjanja opice odredili tridnevni pouk na daljavo. Če bodo oblasti ocenile, da je varno, bodo šole znova odprle v ponedeljek.

Opico so medtem prepeljali v specializirano ustanovo, kjer jo bodo sedaj opazovali in s testi ugotavljali, ali morda prenaša kakšne bolezni.