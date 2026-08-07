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Divji pohod opice: 18 poškodovanih, zaprli več šol

Džakarta, 07. 08. 2026 13.10 pred 3 dnevi 2 min branja 4

Avtor:
STA Ne.M.
Opica na Sumatri poškodovala 18 ljudi

Na indonezijskem otoku Sumatra so lovci v četrtek končno ujeli opico, ki je med dvotedenskim divjanjem poškodovala 18 ljudi. Zaradi nje so preventivno zaprli več deset šol na območju.

Odrasel javanski makak je poškodoval 18 prebivalcev mesta Tembilahan. Žrtve, med katerimi so bili tudi otroci in starejši, je opica grizla in praskala, večinoma pa jih je napadla, ko so bile same. Nekateri od poškodovanih so potrebovali več kot deset šivov, žrtve pa so morali cepiti proti steklini, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal vodja gasilske in reševalne službe v mestu Junaidy Ismail.

Opica na Sumatri poškodovala 18 ljudi
Opica na Sumatri poškodovala 18 ljudi
FOTO: Profimedia

Opico so v četrtek ujeli v past, ki so jo nastavili v mestu. Kljub temu so mestne oblasti prebivalce pozvale k previdnosti, saj bi opica lahko delovala v okviru skupine. "Skrb vzbuja možnost, da bi lahko tudi druge opice napadale ljudi," so opozorile v objavi na družbenem omrežju Instagram.

Na območju je danes še vedno zaprtih 40 šol, na katerih so za več sto učencev zaradi divjanja opice odredili tridnevni pouk na daljavo. Če bodo oblasti ocenile, da je varno, bodo šole znova odprle v ponedeljek.

Opico so medtem prepeljali v specializirano ustanovo, kjer jo bodo sedaj opazovali in s testi ugotavljali, ali morda prenaša kakšne bolezni.

Opica na Sumatri poškodovala 18 ljudi
Opica na Sumatri poškodovala 18 ljudi
FOTO: Profimedia

V Indoneziji, obsežnem arhipelagu z 17.000 otoki v jugovzhodni Aziji, so konflikti med divjimi živalmi in ljudmi pogosti, zlasti na območjih, kjer so zaradi plantaž palmovega olja skrčili deževni gozd, s tem pa zmanjšali življenjski prostor živalim, kot so opice, sloni in tigri.

Predavatelj biologije na indonezijski Univerzi IPB Puji Rianti je za AFP pojasnil, da so se nekatere opice naučile ljudi povezovati s hrano. V gozdu jim namreč ni lahko najti hrane, do nje lažje pridejo, če jo kradejo ljudem. Ocenil je, da obstaja tudi možnost, da je bila podivjana opica nekdanja hišna žival, ki so jo izpustili v naravo.

opica divjanje indonezija
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KOMENTARJI4

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
abigail
07. 08. 2026 18.30
Uboga mala živalca.
Odgovori
0 0
ReAnDa
07. 08. 2026 14.48
Najnevarnejši naravi je človek!
Odgovori
+7
12 5
GretamUhan
07. 08. 2026 16.02
Grok ima drugo mnenje in ga bo pripravljen uveljaviti kmalu..
Odgovori
0 0
Buča hokaido
07. 08. 2026 13.31
Ljudje vdirajo v njihov habitat, pa se maščujejo.
Odgovori
+5
11 6
bibaleze
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