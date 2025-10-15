Nenavaden razlog: lete odpovedali zaradi očiščenih sedežev

Finski nizkocenovni letalski prevoznik je sporočil, da so prizemljili osem svojih letal, ker so prevleke sedežev oprali z vodo. Proizvajalec oblazinjenih sedežev jih je nato opozoril, da še ni povsem preverjeno, kako taka metoda čiščenja vpliva na protipožarne lastnosti materiala.

"Varnost je naša glavna prioriteta in vedno upoštevamo navodila proizvajalca za vzdrževanje ter navodila in priporočila pristojnih organov," so pri letalski družbi zapisali v sporočilu.

"Žal nam je za negotovost in škodo, ki je ob tem nastala. Storili bomo vse, da bo vplivov na nadaljnja potovanja čim manj," so v izjavi zapisali pri družbi Finnair, kjer so v dveh dneh odpovedali 40 letov.

Od osmih letal Airbus A321 so ob odločitvi, da potnikov z njimi po čiščenju ne morejo prevažati, štiri že bila v Helsinkih. Ostala letala so na glavno finsko letališče priletela iz Ouluja, Malage in Londona. Osmo letalo je od konca septembra zaradi vzdrževanja parkirano v Pragi, navaja Flightradar24. Po njihovih podatkih bodo tri letala v ustaljen urnik vključena že danes. Ostale lete bodo opravili z drugimi letali.