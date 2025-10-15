Svetli način
Tujina

Nenavaden razlog: lete odpovedali zaradi očiščenih sedežev

Helsinki, 15. 10. 2025 08.19 | Posodobljeno pred 1 uro

N.L.
Nevsakdanji razlog za odpoved letov. Finska letalska družba Finnair je namreč morala v dveh dneh odpovedati več deset letov, ker so prevleke sedežev oprali z vodo. S čiščenjem bi namreč lahko vplivali na protipožarno zaščito sedežev.

Očistili so sedeže osmih letal Airbus A321.
Očistili so sedeže osmih letal Airbus A321. FOTO: AP

Finski nizkocenovni letalski prevoznik je sporočil, da so prizemljili osem svojih letal, ker so prevleke sedežev oprali z vodo. Proizvajalec oblazinjenih sedežev jih je nato opozoril, da še ni povsem preverjeno, kako taka metoda čiščenja vpliva na protipožarne lastnosti materiala. 

"Varnost je naša glavna prioriteta in vedno upoštevamo navodila proizvajalca za vzdrževanje ter navodila in priporočila pristojnih organov," so pri letalski družbi zapisali v sporočilu.

"Žal nam je za negotovost in škodo, ki je ob tem nastala. Storili bomo vse, da bo vplivov na nadaljnja potovanja čim manj," so v izjavi zapisali pri družbi Finnair, kjer so v dveh dneh odpovedali 40 letov. 

Od osmih letal Airbus A321 so ob odločitvi, da potnikov z njimi po čiščenju ne morejo prevažati, štiri že bila v Helsinkih. Ostala letala so na glavno finsko letališče priletela iz Ouluja, Malage in Londona. Osmo letalo je od konca septembra zaradi vzdrževanja parkirano v Pragi, navaja Flightradar24. Po njihovih podatkih bodo tri letala v ustaljen urnik vključena že danes. Ostale lete bodo opravili z drugimi letali. 

Finnair odpoved letov varnost sedeži letala čiščenje
SenecaLucius
15. 10. 2025 09.34
Nauk zgodbe, naj vas stevardesa ne polje z vodo, ker vam nato lahko potem sedeži zgorijo…..😉
ODGOVORI
0 0
Kakosmodanes
15. 10. 2025 09.33
Eden ali več njih se ni držalo protokolov, in to je tudi bistvo članka.
ODGOVORI
0 0
vrtnar _
15. 10. 2025 09.26
-1
be da rija
ODGOVORI
0 1
Dragica Cegler
15. 10. 2025 09.24
-1
Počasi bo dosti izgovorov.Prizemljujejo letala,ker ni goriva ni evrov., sankcije delujejo,Evropa zapufana,mi oa gostimo na požrtiji zločince.Pravi Golob,da moramo kupiti raketo za 44 milijonov in ,da je naša dolžnost braniti ukrajince medtem ,ko oni letujejo v Portorožu,jaz pa Di takšnega letovanja ne morem privoščiti,pa sem delala 41 let.Zato naj kar Golob pomaga s tisto svojo 2 milijonsko nagrado,
ODGOVORI
0 1
Greznica
15. 10. 2025 09.18
+2
Finski nizkocenovni letalski prevoznik je sporočil .... nacionalni prevoznik pa res! od kje vam da je Finnair nizkocenovni?
ODGOVORI
3 1
Greznica
15. 10. 2025 09.16
+1
tole bo pa napaka Finnair je Finski nacionalni prevoznik in ne nizkocenovni !!! urednik popravi besedilo ! šlamparija!
ODGOVORI
2 1
devote
15. 10. 2025 08.58
+1
hhhahha... lazite se komu drugemu . tisti ki to pravi in tisti ki to povzema. goriva ni, ze dolgo znano. in tudi nobenih dronckov ni. vse zapufano in nelikvidno.
ODGOVORI
4 3
but_the_ppl_are_retarded
15. 10. 2025 09.19
-1
Vsaka podobnost s stanjem gospodarstva v EU je zgolj naključna.
ODGOVORI
0 1
proofreader
15. 10. 2025 08.56
+3
Umazani ne gorijo?
ODGOVORI
4 1
Anion6anion
15. 10. 2025 08.51
+5
Pohvalno. Varnost je na prvem mestu. Še čudno da so priznali.
ODGOVORI
6 1
