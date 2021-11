Zaradi pandemije več dodatnih ton plastičnih odpadkov

Po podatkih Programa ZN za okolje (UNEP) človeštvo na leto ustvari okoli 300 milijonov ton plastičnih odpadkov. Ekipa raziskovalcev pa predvideva, da je večina koronskih odpadkov – 87,4 odstotka – nastala v bolnišnicah, predvsem v azijskih državah.

Maske in druga zaščitna oprema za zasebno uporabo so pridelale 7,6 odstotka odpadkov, medtem ko je embalaža zaradi povečanega števila spletnih naročil prispevala 4,7 odstotka dodatnih odpadkov, kažejo podatki raziskave.

"Plastični odpadki škodujejo morskemu življenju in so postali velika svetovna okoljska skrb. Pandemija covida-19 je privedla do povečanega povpraševanja po plastiki za enkratno uporabo, kar še povečujejo svetovno težavo plastičnih odpadkov," so zapisali raziskovalci.

V svetovne oceane se je steklo več kot 25.000 ton koronskih odpadkov, kar predstavlja dolgotrajno težavo za morsko okolje. V roku treh do štirih let bo namreč velik del teh odpadkov naplavilo na obalo ali pa bodo potonili na dno morja. Zato so raziskovalci pozvali k ustreznejšemu upravljanju z zdravstvenimi odpadki, posebno v razvitih državah.