Zaradi paničnega nakupovanja v Veliki Britaniji hudo pomanjkanje goriva

Britanski premier Boris Johnson se bo predvidoma danes sestal s člani svojega kabineta, da bi preučili operacijo Escalin. Ta je bila pred leti oblikovana med pripravami na morebiten brexit brez dogovora in predvideva mobilizacijo več sto britanskih vojakov, ki bi z gorivom oskrbovali bencinske črpalke.

Združenje trgovcev z gorivom na drobno je ob koncu tedna opozorilo, da kar dve tretjini njihovih članov na skoraj 5500 neodvisnih prodajnih mestih poroča o nezadostnih zalogah goriva. V nedeljo zvečer je britanski minister za gospodarstvo Kwasi Kwarteng sporočil, da bodo dobavitelji naftnih derivatov začasno izključeni iz zakona o konkurenci zaradi lažje izmenjave informacij in optimizacije oskrbe. Minister je priznal, da je sicer bilo nekaj težav z dobavnimi verigami, a je vztrajal, da je na zalogi dovolj goriva.

Pomanjkanje voznikov tovornjakov je v zadnjih mesecih povzročilo težave v številnih panogah. V zadnjih dneh je bila prizadeta tudi dobava goriva, kar je povzročilo panično nakupovanje.

Johnson in ministri bodo danes razpravljali tudi o tem, kako pomiriti prebivalce. Menijo namreč, da bi bilo pomanjkanje goriva občutno manjše, če ne bi ljudje v strahu porabili vseh zalog na bencinskih črpalkah, pomanjkanje voznikov tovornjakov pa bi imelo zanemarljiv učinek. Kljub temu so se ob koncu tedna pred bencinskimi črpalkami vile dolge kolone vozil, povpraševanje po gorivu se je na enem od bencinskih servisov v soboto povečalo za 500 odstotkov v primerjavi s preteklim tednom, poroča Guardian.

Britanski mediji poročajo, da bi lahko izredno stanje trajalo še pet dni. V soboto je britanska vlada napovedala, da bo 5000 tujim voznikom tovornjakov in 5500 delavcem v proizvodnji perutninskega mesa ponudila začasne vizume, ki bodo veljali do božičnega večera. Vlado namreč skrbi, da bodo trgovinske police do božiča prazne.