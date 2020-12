Zaradi paničnega napada odprla zasilni izhod in skočila z letala

Več kot 100 potnikov je na letalu ameriške letalske družbe Delta opazovalo zmedo, ki sta jo povzročila 31-letni Antonio Murdock in njegovo 23-letno dekle Brianna Greco. Ko se je Deltino letalo že pomikalo po stezi La Guardie v New Yorku za odhod proti Floridi, sta Murdock in Greco odprla zasilni izhod in se po zasilni blazini spustila na letališko stezo. S seboj sta vzela tudi psička.

Oba so kmalu po aretaciji izpustili iz zapora, vendar pa so jima vzeli psa in ga dali v zavetišče. Murdock je dejal, da se ni dobro počutil in je prosil, naj ga spustijo z letala, kar so mu obljubili, vendar tega niso storili in je pač sam skušal odpreti vrata.

Pravi, da se ni zavedal, da je šlo za zasilni izhod in je mislil, da bo odprl vrata, ki vodijo na terminal. Ko je videl, da se je odprla blazina, se je pač skupaj s psom spustil po njej, ker se mu je v letalu vrtelo. Brianna Geco ga ni hotela pustiti samega in se mu je pridružila. Letalo se je potem vrnilo do vrat in potnike so z njega izpustili ter namestili na druge polete.