Zaradi papeževega všečka pod vročo fotografijo uvedena notranja preiskava

V Vatikanu poteka interna preiskava, s katero želijo odkriti, kdo od ekipe, ki upravlja Instagramov profil papeža Frančiška, je všečkal objavo brazilskega modela Natalie Garibotto, na kateri zapeljuje pomanjkljivo oblečena.

Kot poroča katoliška tiskovna agencija, jih je o poteku preiskave obvestil zanesljivi vir. Kot navajajo, je Garibottova svojo fotografijo v seksi šolski uniformi objavila 13. novembra na svojem IG-profilu, kmalu za tem pa je objavo všečkal uradni papežev IG-profil. Tako trdi Brazilka, všeček pa naj bi videli tudi nekateri drugi. Šele, ko so o všečku sveti sedež naslednji dan povprašali novinarji agencije, je všeček pod objavo izginil.

27-letna Brazilka je model za kopalke, pod svojo objavo pa je zbrala že več kot 140.000 všečkov. A najbolj ji je v oči padel všeček, ki ji ga je namenil papež. Takoj se je pohvalila z njim in sprožila vročo in hudomušno razpravo."Moja mama morda res ne mara mojih fotografij zadnjice, ampak papež je nanjo kliknil dvakrat," se je pošalila Brazilka in dodala,"jaz bom vsaj šla v nebesa."Pod objavo pa so se pošalili tudi njeni sledilci, pri čemer je eden od njih zapisal, naj pustijo papeža pri miru, saj zgolj všečka božjo stvaritev.