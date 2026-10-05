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Zaradi parkirnega mesta začela streljati drug na drugega

Baltimore, 05. 10. 2026 08.39 pred 1 uro 1 min branja 10

Avtor:
N.V.
Ameriška policija

12-letna deklica je bila ubita med sporom moških, ki sta zaradi parkirnega mesta začela streljati drug na drugega. Incident se je zgodil v Baltimoru, deklica pa je bila "v napačnem trenutku na napačnem mestu". Poškodovane so bile tri osebe.

Otroci so se igrali v parku v bližini parkirišča, ko so odjeknili streli. Moška naj bi se sprla zaradi parkirnega mesta in začela streljati, med žrtvami pa je 12-letnica, ki je kasneje umrla v bolnišnici, poroča BBC. 

Na kraju so našli še žensko s strelnimi ranami, dva moška pa sta zaradi poškodb, za katere domnevajo, da so povezane s streljanje, odšla na zdravljenje v bližnjo bolnišnico, so sporočili policisti.

Ameriška policija
Ameriška policija
FOTO: Shutterstock

Policija zdaj išče najmanj dva osumljenca, je na novinarski konferenci povedal baltimorski policijski komisar Richard Worley. Za zdaj niso nikogar aretirali. "Vemo, da je prišlo do neke vrste prepira med dvema strahopetcema," je dejal Worley. "Oba sta začela streljati drug na drugega. V navzkrižnem ognju je bila ustreljena in ubita 12-letna deklica, ki je bila najverjetneje tam in gledala nogomet."

Pristojni še vedno preiskujejo streljanje in morebitne priče pozivajo, naj policiji posredujejo informacije.

"Dva odrasla moška sta se sprla, zdaj pa 12-letne deklice ni več," je na novinarski konferenci dejal baltimorski župan Brandon Scott. "Nikoli ne bi smeli biti prisiljeni izreči česa takega. To, kar se je danes zgodilo tukaj, je ena najbolj ogabnih stvari, kar sem jih kdaj videl v življenju."

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KOMENTARJI10

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exeskim
05. 10. 2026 10.07
Američani se imajo pravico braniti z orožjem, pa tudi če gre za eno parkirno mesto. Sploh veste, koliko stane ura parkiranja v mestnem središču.
Odgovori
0 0
Tici 007
05. 10. 2026 09.55
Desničarja.
Odgovori
+0
2 2
Con-vid 1984
05. 10. 2026 09.44
Drekastopolta posla, vkolikor gre za Baltimore
Odgovori
+3
4 1
Hind Rami Iyad Rajab
05. 10. 2026 09.40
spet trumpisti in orožje...to so te desne vtednote - orožje ...in oborožite se je krulil bivši komunist lažnivi janša...pa mahnić...
Odgovori
+5
10 5
Big M
05. 10. 2026 09.44
Ahahahaha, ta tu od 👆neumen, da dol padneš🤣
Odgovori
-1
3 4
ivan res grozni
05. 10. 2026 09.49
Vsi se tega spomnimo!
Odgovori
+1
1 0
Lark
05. 10. 2026 09.40
Če je edini opis "moška", potem vemo kakšne polti sta bila....
Odgovori
+9
9 0
JosipBroz
05. 10. 2026 09.46
musliča
Odgovori
+2
3 1
ivan res grozni
05. 10. 2026 09.52
Bele!
Odgovori
-2
1 3
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