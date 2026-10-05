Zaradi parkirnega mesta začela streljati drug na drugega

Na kraju so našli še žensko s strelnimi ranami, dva moška pa sta zaradi poškodb, za katere domnevajo, da so povezane s streljanje, odšla na zdravljenje v bližnjo bolnišnico, so sporočili policisti.

Otroci so se igrali v parku v bližini parkirišča, ko so odjeknili streli. Moška naj bi se sprla zaradi parkirnega mesta in začela streljati, med žrtvami pa je 12-letnica, ki je kasneje umrla v bolnišnici, poroča BBC.

Policija zdaj išče najmanj dva osumljenca, je na novinarski konferenci povedal baltimorski policijski komisar Richard Worley. Za zdaj niso nikogar aretirali. "Vemo, da je prišlo do neke vrste prepira med dvema strahopetcema," je dejal Worley. "Oba sta začela streljati drug na drugega. V navzkrižnem ognju je bila ustreljena in ubita 12-letna deklica, ki je bila najverjetneje tam in gledala nogomet."

Pristojni še vedno preiskujejo streljanje in morebitne priče pozivajo, naj policiji posredujejo informacije.

"Dva odrasla moška sta se sprla, zdaj pa 12-letne deklice ni več," je na novinarski konferenci dejal baltimorski župan Brandon Scott. "Nikoli ne bi smeli biti prisiljeni izreči česa takega. To, kar se je danes zgodilo tukaj, je ena najbolj ogabnih stvari, kar sem jih kdaj videl v življenju."