Zaradi pitja razkužila v ZDA umrli trije ljudje, ena oseba oslepela

V ameriški zvezni državi Nova Mehika so zaradi zastrupitve z metanolom po zaužitju razkužila umrli trije ljudje, ena oseba pa je trajno oslepela. Še trije posamezniki so v kritičnem stanju. V preteklosti so že zabeležili več primerov, ko so ljudje zaužili razkužilo zaradi vsebnosti alkohola, pred pandemijo pa so zaradi tega v večini zaporov tovrstna razkužila bila prepovedana.

Kot poročajo zdravstvene oblasti ameriške zvezne države Nova Mehika, so zaradi zaužitja razkužila, ki je temeljil na bazi metanola, umrli trije ljudje, še trije pa so v kritičnem stanju. Ena oseba je trajno oslepela. Primere so zabeležili že v maju, povezali pa so jih z alkoholizmom. Oblasti niso podale dodatnih informacij o žrtvah in kje natanko se je to zgodilo, piše CNN. icon-expand FDA je opozorila na devet nevarnih produktov mehiškega podjetja Eskbiochem SA. FOTO: Dreamstime Že v preteklosti so ljudje uporabljali razkužila za intoksikacijo, saj nekatera vsebujejo alkohol. Pred pandemijo so bila razkužila prepovedana v večini ameriških zaporov, saj je obstajal strah, da jih bodo zaporniki spili ali z njihovo pomočjo začeli požare. Ob izbruhu novega koronavirusa je Center za nadzor in preprečevanje širjenja bolezni sicer izdal priporočilo, da sprostijo te omejitve. Uprava ZDA za hrano in zdravila (FDA) je Američane ta teden pozvala, naj ne uporabljajo produktov, ki jih proizvaja Eskbiochem SA zaradi strupene kemikalije, ki jih ta razkužila vsebujejo. Ni znano, če so žrtve v Novi Mehiki zaužile razkužilo tega podjetja. Izpostavljenost velikim količinam metanola lahko povzroči slabost, bruhanje, glavobol, zamegljen vid, trajno slepoto, napade, trajno škodo živčnemu sistemu ali smrt.