Zaradi plesa v javnosti so ju obsodili na deset let zapora

21-letno Astiaž Hakiki in njenega 22-letnega zaročenca Amirja Mohamada Ahmadija so aretirali v začetku novembra, kmalu po tistem, ko sta objavila videoposnetek svojega plesa pred stolpom Azadi. Hakikijeva med plesom ni nosila naglavne rute hidžab. Ženskam v Iranu pa prav tako ni dovoljeno plesati v javnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zakonca, ki sta sicer priljubljena blogerja na Instagramu, sta bila obsojena zaradi "spodbujanja nemoralnosti in javne prostitucije ter zbiranja z namenom oviranja nacionalne varnosti", je sporočila agencija Hrana.

Sodišče je par obsodilo na deset let in šest mesecev zapora ter jima izreklo dvoletno prepoved uporabe interneta in zapustitve države. Hakikijeva je po navedbah agencije za človekove pravice zdaj že v zloglasnem ženskem zaporu.

Do obsodbe plesnega para prihaja v času, ko Iran pretresajo množični protivladni protesti. Ti so izbruhnili, potem ko je septembra v policijskem pridržanju umrla Kurdinja Mahsa Amini. Agencija Hrana poroča, da je od začetka protestov umrlo najmanj 527 ljudi. Skupno naj bi bilo aretiranih skoraj 20.000 ljudi, več kot sto je bilo obsojenih na smrt, štiri osebe pa so oblasti že usmrtile.