Zaradi počene cevi je del Zagreba pod vodo: 'Kot da je padla bomba'

Po poročanju hrvaških medijev je cev počila že okrog druge ure zjutraj in do šeste ure zalila številna dvorišča v zagrebški četrti Trešnjevka. Voda je udrla tudi v kleti in v polkletna stanovanja. Po poročanju hrvaškega Večernjega lista so gasilci pomagali pri črpanju vode v 10 gospodinjstvih. Voda je dolgo tekla v potokih, nato so malo pred osmo uro zjutraj le zaprli dotok vode. Stanovalci so bili jezni, ker pristojni dotoka vode niso zaprli hitreje.