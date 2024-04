Zaradi podobnosti z nacističnim simbolom Adidas blokiral številko 44

Tiskovni predstavnik Adidasa Oliver Brüggen je zanikal, da je bila podobnost kompleta z nacističnimi simboli namerna. "Kot podjetje smo zavezani nasprotovanju ksenofobiji, antisemitizmu, nasilju in sovraštvu v vseh oblikah," je povedal in dodal, da so blokirali personalizacijo dresov s številko 44. Razvili bodo tudi novo tipografijo štiric.

Schutzstaffel (SS) je bila paravojaška organizacija nacistične stranke. Runa SS, zasnovana leta 1929, je postala sinonim za najhujše zločine, ki so jih zagrešili nacisti. Pripadniki SS so bili odgovorni za varovanje koncentracijskih taborišč, zasliševanje oseb, osumljenih izdaje, in vodenje taborišč, kot je Auschwitz, kjer je bilo umorjenih več kot milijon ljudi, poroča The Guardian.

Letošnje evropsko prvenstvo v nogometu organizira Nemčija, tekme pa se bodo odvile v 10 mestih. Otvoritvena tekma bo 14. junija, ko se bodo gostitelji pomerili s Škotsko.