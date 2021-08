Zaradi poginulih rib okoli slane lagune protestno sklenili človeško verigo

Udeleženci protestne akcije so se z minuto molka poklonili poginulim ribam in drugim živalim, ki jih je na tisoče naplavilo na obalo. Po ocenah organizatorjev je na njej sodelovalo okoli 70.000 ljudi.

"Dneve smo bili priča poginu milijonom rib," je povedal eden od organizatorjev Jesus Cutillas in dodal, da so želeli "izraziti obžalovanje glede tega, kar se je zgodilo in pokazati odločenost, da se to nikoli več ne zgodi".