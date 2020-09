V BiH aretirali sedem nekdanjih pripadnikov vojske bosanskih Srbov

Osumljeni so pobojev večjega števila Bošnjakov iz kraja Novoseoci v občini Sokolac leta 1992. Paravojaške enote bosanskih Srbov so to vas napadle septembra 1992. Ljudi so zajeli, nato pa moške, starce in dečke ločili od žensk, jih odpeljali na eno od deponij odpadkov in jih tam postrelili. Ženske in otroke so pregnali proti Sarajevu.

Med ubitimi so bili tudi mladoletni. Najmlajša žrtev je bila stara 14 let, najstarejša 82. Žrtve so našli in identificirali po vojni v BiH, preiskava pa je pokazala, da so na njih rane od strelnega orožja. Po poboju in pregonu prebivalcev vasi Novoseoci so napadalci razstrelili tamkajšnjo mošejo, njene ostanke pa odpeljali na deponijo odpadkov, kjer so postrelili talce. Z ruševinami so zasuli posmrtne ostanke ubitih.

Zločinov v vasi Novoseoci je osumljen tudi nekdanji poveljnik vojske bosanskih Srbov Radoslav Krstić, ki ga je haaško Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije obsodilo na 35 let zapora zaradi sodelovanja v genocidu v BiH. Krstić prestaja zaporno kazen na Poljskem, kjer ga bodo zaslišali predstavniki tožilstva BiH.