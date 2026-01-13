Naslovnica
Tujina

Poledica ustavila promet na nekaterih evropskih letališčih

Dunaj/Praga/Bratislava, 13. 01. 2026 12.02 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
U.Z. STA
Zimske razmere na letališču v Frankfurtu

Zimske razmere z ledenim dežjem povzročajo precejšnje težave na cestah in v letalskem prometu v srednji Evropi. Zaradi poledice so na letališču na Dunaju začasno ustavili promet, letala pa preusmerili. Tudi na letališču v Bratislavi so začasno ustavili promet, praško letališče pa deluje omejeno.

Na vzletno-pristajalnih in voznih stezah na dunajskem letališču se je oblikovala debela plast ledu, ki po odstranitvi takoj ponovno zamrzne. Kot je povedal tiskovni predstavnik letališča, si močno prizadevajo, da bi čim prej znova vzpostavili letalski promet, ki je bil davi začasno prekinjen. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prihajajoče lete so preusmerili na druga letališča, kot so München, Frankfurt, Köln in Benetke, številne odhodne lete pa so preložili.

Avstrijske železnice so potnike prav tako pozvale, naj preložijo nenujna potovanja, in opozorile na številne motnje in odpovedi povezav.

Žled že od ponedeljka zvečer povzroča težave tudi v Zgornji Avstriji, kjer so zabeležili več prometnih nesreč. Nedaleč od Salzburga se je na spolzkem cestišču prevrnil tovornjak, ki je prevažal 2000 piščancev. Na nekaterih območjih je bil moten javni prevoz, ponekod otroci niso mogli v šolo.

Letališče Linz je bilo davi odprto, vendar vzletno-pristajalne steze zjutraj še niso imele dovolj oprijema, da bi lahko sprejeli preusmerjene lete z Dunaja, še navaja APA.

Tudi letališče Vaclav Havel v Pragi zaradi ledenega dežja deluje na "zelo omejen način", so sporočili na omrežju X. Ob tem so opozorili, da čez dan pričakujejo zamude in motnje v prometu, saj skušajo odmrzniti glavno vzletno-pristajalno stezo in vozne steze.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tudi na sosednjem Slovaškem bo letališče v Bratislavi zaradi neugodnih vremenskih razmer nekaj ur zaprto, pričakujejo tudi zamude, so predstavniki letališča sporočili na družbenih omrežjih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
zimske razmere letališča srednja evropa poledica letala promet motnje

Umrla je Rosita, 'čudežna dojenčica', rojena na drevesu

bibaleze
