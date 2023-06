Zaradi policijske racije Berlin bordelu plačal 250.000 evrov odškodnine

Sledila je tiskovna konferenca, na kateri so se državni tožilci sklicevali na organizirani kriminal. Vendar pa obtožb ni bilo mogoče dokazati in regionalno sodišče v Berlinu leta 2018 tako ni sprejelo primera tožilstva.

Po poročanju nemškega portala Deutsche Welle se je mesto Berlin zaradi škode, ki mu jo je povzročilo v policijski raciji pred sedmimi leti, opravičilo velikemu bordelu in plačalo 250.000 evrov odškodnine. Leta 2016 je namreč več sto policistov vdrlo v savno in bordel Artemis ter zaradi suma trgovine z ljudmi, utaje davkov in drugih kršitev pridržalo več oseb.

Upravljavca bordela sta zaradi neupravičenega pridržanja Berlin ovadila pred sodiščem, kasneje pa sta z upravo sklenila poravnavo. "Berlin se opravičuje za predkazenski pripor in precejšnjo škodo, ki so jo takrat utrpeli obtoženi zaradi preiskave, predkazenskega pripora, obtožnice in izjav državnega tožilstva," so sporočili.

Večletna pravna bitka

Decembra lani je prizivno sodišče v Berlinu razsodilo, da so bile pripombe državnega tožilstva na tiskovni konferenci škodljive, pretirane, smešne ter da so "krivdno kršile uradne dolžnosti". Mestni upravi je tako naložilo plačilo 100.000 evrov odškodnine.

Toda lastniki bordela so sprožili še eno tožbo zaradi neupravičenega pridržanja in od mesta zahtevali še višji znesek. Ter ga naposled tudi dobili. Berlin se je moral bordelu opravičiti in plačati 250.000 evrov odškodnine. Zadeva je tako s poravnavo zdaj zaključena.

Odvetnica upravljalcev bordela Margarete Gräfin von Galen je dejala, da je poravnava "dober znak za povrnitev zaupanja v pravno državo". Denar bodo, kot so dejali, porabili za odškodnino takrat pridržanim uslužbenkam, preostanek pa bodo dali v dobrodelne namene.