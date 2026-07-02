Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Zaradi poljuba na TikToku kaznovana na 21 udarcev s palico

Džakarta, 02. 07. 2026 15.59 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
M.P.
Tepež z ratanovo palico

Zaradi kršenja verskega zakona je islamsko šeriatsko sodišče mlad indonezijski par obsodilo na 21 udarcev z ratanovo palico. Zakon sicer za t. i. moralne prekrške dovoljuje do 100 udarcev z bičem. In zakaj je par dobil to kazen? Čeprav sta bila neporočena, sta se februarja med prenosom v živo na aplikaciji TikTok poljubila.

Šeriatsko sodišče v Acehu je 22-letnika in 25-letnico zaradi poljuba obsodilo na 25 udarcev, a so kazen kasneje zmanjšali na 21 udarcev z ratanovo palico, saj sta do razsodbe v zaporu preživela štiri mesece. Ker je par neporočen, je namreč njuno dejanje smatrano kot "nemoralno", poroča The Independent.

Kazen so tudi že izvršili. Javni tepež se je odvil na odru v mestnem parku Bustanussalatin v Banda Acehu, prisotnih je bilo najmanj sto ljudi, dvojico pa je pretepalo več posameznikov, ki so bili oblečeni v halje s kapucami.

Ratanova palica
Ratanova palica
FOTO: AP

Videoposnetek njunih poljubov v avtomobilu je kmalu postal viralen, številni pa so se odločili dejanje prijaviti lokalnim šeriatskim oblastem. Moški in ženska sta bila aretirana 27. februarja.

Edina indonezijska provinca, ki uveljavlja različico islamskega prava

Aceh sicer ostaja edina provinca v Indoneziji, ki uveljavlja različico islamskega prava. Indonezijska sekularna centralna vlada je namreč provinci leta 2006 podelila pravico do izvajanja verske zakonodaje kot del mirovnega sporazuma, leta 2015 pa so nato zakon razširili, da zajema tudi nemuslimane. Ti predstavljajo približno en odstotek prebivalstva Aceha.

Zakonodaja dovoljuje do 100 udarcev z bičem za različne moralne prekrške, med katerimi so tudi prešuštvo in istospolni odnosi. Z bičanjem se kaznujejo tudi igre na srečo, pitje alkohola, ženske, ki nosijo tesna oblačila, in moški, ki izpustijo petkove molitve.

Amnesty International Indonesia je javno bičanje v Acehu že večkrat obsodil kot obliko kršitve človekovih pravic. "Takšno vedenje bi morda lahko šteli za neprimerno, ker družbene medije gledajo ljudje različnih starostnih skupin, vključno z otroki. Toda ali je to tudi kaznivo dejanje, ki upravičuje zaporno kazen ali celo bičanje? Takšna kazen je pretirana," je glede zadnje obsodbe dejal izvršni direktor Amnesty International Indonesia Usman Hamid.

indonezija poljub kazen javni tepež ratanova palica tiktok

Namesto v klub – kar v trgovino

Specialci vdrli v stanovanje, droge so bile pripravljene na poletne zabave

24ur.com Zaradi plesa v javnosti so ju obsodili na deset let zapora
24ur.com Par, ki je zapustil otroka, želel zaigrati 'norost'? Mati pela, očim vzklikal
24ur.com Maribor: Policija predstavila podrobnosti uboja
24ur.com Milijonska kraja iz parkirnih avtomatov: nemški par v zapor
24ur.com Nasilje v družini: policisti priprli dva nasilneža
24ur.com Denise Richards trdi, da jo je odtujeni mož skušal ubiti
24ur.com Kakšna je 'pravična' kazen za spolni napad na otroka?
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
brabusednet
02. 07. 2026 17.49
Take naši levičarji obužunejo.
Odgovori
0 0
JOSEPH HAYDN
02. 07. 2026 17.12
Množična posilstva s strani pakistanskih tolp v VB pa niso zanimiva. Izgleda, da so dejanja slaba le, če se dogajajo na drugem koncu sveta
Odgovori
+8
8 0
02. 07. 2026 17.06
to mi vabimo v EU
Odgovori
+9
9 0
Rothschild1
02. 07. 2026 16.58
In s taksnimi psihopati se je druzila Holobova Vlada???
Odgovori
+14
15 1
abigail
02. 07. 2026 16.46
Grozna prevlada psihopatov, res žalostno.
Odgovori
+10
10 0
fronc
02. 07. 2026 17.00
Itak, ampak če veš da ne smeš, pa.vseeno delaš...hm
Odgovori
-6
1 7
bibaleze
Portal
Njena dveletna hčerka je zbolela za rakom
Zakaj sta si sorojenca lahko tako različna, čeprav imata iste starše?
Zakaj sta si sorojenca lahko tako različna, čeprav imata iste starše?
Zapustili so Anglijo in se z otroki preselili na Bali: danes skoraj ne prižgejo televizije
Zapustili so Anglijo in se z otroki preselili na Bali: danes skoraj ne prižgejo televizije
Sanjsko leto: Še tretja tekmovalka šova bo postala mamica
Sanjsko leto: Še tretja tekmovalka šova bo postala mamica
zadovoljna
Portal
Najlepši poročni utrinki slovenskega para ganili sledilce
Mesečni horoskop: Julij od škorpijonov zahteva pogum, strelcem pa prinaša pustolovščine
Mesečni horoskop: Julij od škorpijonov zahteva pogum, strelcem pa prinaša pustolovščine
Slovenka prevozila skoraj 3000 kilometrov po Črni gori: 'Takoj bi šla še enkrat'
Slovenka prevozila skoraj 3000 kilometrov po Črni gori: 'Takoj bi šla še enkrat'
Žena nogometaša, o kateri govorijo vsi
Žena nogometaša, o kateri govorijo vsi
vizita
Portal
Znižuje holesterol, hrani črevesje in lajša zaprtje: sadje, ki je najboljši nadomestek za sladkarije
Formula 3-2-1 za kurjenje maščob: ni treba trenirati bolj intenzivno, temveč pametneje
Formula 3-2-1 za kurjenje maščob: ni treba trenirati bolj intenzivno, temveč pametneje
Močni zavezniki proti tihemu morilcu: kaj so visoki trigliceridi in kako jih znižati
Močni zavezniki proti tihemu morilcu: kaj so visoki trigliceridi in kako jih znižati
Uživanje olivnega olja: modna muha ali ključ do dolgoživosti?
Uživanje olivnega olja: modna muha ali ključ do dolgoživosti?
cekin
Portal
'Živim s 350 evri na mesec in mi nič ne manjka': njena odločitev deli ljudi
Koliko bi morali privarčevati glede na plačo? Pravila obstajajo – realnost pa je bolj zapletena
Koliko bi morali privarčevati glede na plačo? Pravila obstajajo – realnost pa je bolj zapletena
Na italijanski plaži vas lahko ena napaka stane tudi 5.000 evrov
Na italijanski plaži vas lahko ena napaka stane tudi 5.000 evrov
Menjava službe po 45. letu: se vam splača ali tvegate preveč? Realni odgovori, ki jih redko slišite
Menjava službe po 45. letu: se vam splača ali tvegate preveč? Realni odgovori, ki jih redko slišite
moskisvet
Portal
Lara odvrgla zgornji del kopalk in se ohladila v jezeru
Hrvaška sobarica razkrila najhujšo izkušnjo: "Ko sem odprla hladilnik, sem ostala brez besed"
Hrvaška sobarica razkrila najhujšo izkušnjo: "Ko sem odprla hladilnik, sem ostala brez besed"
Najbolj zaželeni moški na svetu: 31-letni milijarder znova samski
Najbolj zaželeni moški na svetu: 31-letni milijarder znova samski
Vzpon in padec največjega goljufa v kolesarstvu
Vzpon in padec največjega goljufa v kolesarstvu
dominvrt
Portal
Tako naredite več škode kot koristi
Znaki, da imajo rastline preveč sonca – in kako jim pomagati
Znaki, da imajo rastline preveč sonca – in kako jim pomagati
Julij na vrtu: Kako zaščititi pridelek pred vročino in sušo
Julij na vrtu: Kako zaščititi pridelek pred vročino in sušo
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
okusno
Portal
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
10 minut do najboljše poletne solate, kar jo boste kdaj jedli
10 minut do najboljše poletne solate, kar jo boste kdaj jedli
Nizkokalorično živilo, ki bi ga morali jesti vse poletje
Nizkokalorično živilo, ki bi ga morali jesti vse poletje
Kaj kuhati julija? 8 sezonskih receptov iz slovenskega vrta
Kaj kuhati julija? 8 sezonskih receptov iz slovenskega vrta
voyo
Portal
Hrupna soseda
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Truplo
Truplo
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763