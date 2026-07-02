Zaradi poljuba na TikToku kaznovana na 21 udarcev s palico

Šeriatsko sodišče v Acehu je 22-letnika in 25-letnico zaradi poljuba obsodilo na 25 udarcev, a so kazen kasneje zmanjšali na 21 udarcev z ratanovo palico, saj sta do razsodbe v zaporu preživela štiri mesece. Ker je par neporočen, je namreč njuno dejanje smatrano kot "nemoralno", poroča The Independent. Kazen so tudi že izvršili. Javni tepež se je odvil na odru v mestnem parku Bustanussalatin v Banda Acehu, prisotnih je bilo najmanj sto ljudi, dvojico pa je pretepalo več posameznikov, ki so bili oblečeni v halje s kapucami.

Ratanova palica FOTO: AP

Videoposnetek njunih poljubov v avtomobilu je kmalu postal viralen, številni pa so se odločili dejanje prijaviti lokalnim šeriatskim oblastem. Moški in ženska sta bila aretirana 27. februarja.

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