Zaradi poljuba na TikToku kaznovana na 21 udarcev s palico

Šeriatsko sodišče v Acehu je 22-letnika in 25-letnico zaradi poljuba obsodilo na 25 udarcev, a so kazen kasneje zmanjšali na 21 udarcev z ratanovo palico, saj sta do razsodbe v zaporu preživela štiri mesece. Ker je par neporočen, je namreč njuno dejanje smatrano kot "nemoralno", poroča The Independent.
Kazen so tudi že izvršili. Javni tepež se je odvil na odru v mestnem parku Bustanussalatin v Banda Acehu, prisotnih je bilo najmanj sto ljudi, dvojico pa je pretepalo več posameznikov, ki so bili oblečeni v halje s kapucami.
Videoposnetek njunih poljubov v avtomobilu je kmalu postal viralen, številni pa so se odločili dejanje prijaviti lokalnim šeriatskim oblastem. Moški in ženska sta bila aretirana 27. februarja.
Edina indonezijska provinca, ki uveljavlja različico islamskega prava
Aceh sicer ostaja edina provinca v Indoneziji, ki uveljavlja različico islamskega prava. Indonezijska sekularna centralna vlada je namreč provinci leta 2006 podelila pravico do izvajanja verske zakonodaje kot del mirovnega sporazuma, leta 2015 pa so nato zakon razširili, da zajema tudi nemuslimane. Ti predstavljajo približno en odstotek prebivalstva Aceha.
Zakonodaja dovoljuje do 100 udarcev z bičem za različne moralne prekrške, med katerimi so tudi prešuštvo in istospolni odnosi. Z bičanjem se kaznujejo tudi igre na srečo, pitje alkohola, ženske, ki nosijo tesna oblačila, in moški, ki izpustijo petkove molitve.
Amnesty International Indonesia je javno bičanje v Acehu že večkrat obsodil kot obliko kršitve človekovih pravic. "Takšno vedenje bi morda lahko šteli za neprimerno, ker družbene medije gledajo ljudje različnih starostnih skupin, vključno z otroki. Toda ali je to tudi kaznivo dejanje, ki upravičuje zaporno kazen ali celo bičanje? Takšna kazen je pretirana," je glede zadnje obsodbe dejal izvršni direktor Amnesty International Indonesia Usman Hamid.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.