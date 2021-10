Zaradi pomanjkanja čipov svoje obrate zapirata tudi Volkswagen in Ford

Zaradi svetovnega pomanjkanja čipov, ki omejuje proizvodnjo, so ta teden začasno zaprtje obratov v Nemčiji napovedale tri avtomobilske družbe. Po Oplu sta to storila še Volkswagen in Ford.

icon-expand Pri Oplu so napovedali zaprtje do naslednjega leta, kar predstavlja najdaljšo takšno ustavitev proizvodnje doslej. FOTO: Dreamstime Avtomobilska industrija se je zaradi nadaljevanja pandemije covida-19 in svetovnega pomanjkanja čipov znašla v izjemnem položaju, so v četrtek sporočili iz Opla, ki sodi pod okrilje avtomobilske skupine Stellantis. "V teh zahtevnih razmerah namerava Stellantis prilagoditi proizvodnjo," je povedal Oplov predstavnik. Njihova tovarna v Eisenachu v osrednji Nemčiji bo ustavila proizvodnjo prihodnji teden, stroje pa bodo po napovedih "ponovno zagnali v začetku leta 2022, če bo to dovoljevala dobavna veriga". V Volkswagnu so napovedali, da bodo začasno ustavili proizvodnjo v svojem glavnem obratu v Wolfsburgu na severu Nemčije. Delo bo po napovedih prekinjeno od prihodnjega tedna za skupno dva tedna. Ameriški velikan Ford pa je sporočil, da bodo preložili načrtovani ponovni zagon proizvodnje v obratu v Kölnu na zahodu Nemčije s 1. oktobra na konec tega meseca. Kot razlog so navedli negotove dobave čipov, ki so ključni del tako klasičnih kot električnih vozil. icon-expand Volkswagen bo začasno ustavil svojo proizvodnjo v glavnem obratu v Wolfsburgu. FOTO: Shutterstock Avtomobilska industrija je zaradi pomanjkanja čipov na udaru tudi drugod po svetu. Ameriški avtomobilski velikan General Motors je omejil montažne linije v ZDA, japonska Toyota je septembra odložila načrte za ponovni zagon svoje tovarne v kraju Valenciennes v Franciji. Po navedbah analitikov pa izstopa zaprtje Oplove tovarne v Eisenachu. "Zelo nenavadno je, da proizvajalec zapre tovarno za skoraj tri mesece," je za AFP povedal vodja Centra za avtomobilske raziskave Ferdinand Dudenhöffer. Po njegovih ocenah je to slabo za Eisenach, a koristno za obrat v francoskem mestu Sochaux, kjer izdelujejo isti model avtomobila. Po ocenah svetovalne družbe Alix Partners letos zaradi pomanjkanja sestavnih delov ne bo izdelanih okoli 7,7 milijona vozil, kar predstavlja izgubo prihodkov v višini 210 milijard evrov. Pozivi k pospešitvi proizvodnje električnih vozil V obratu Volkswagna v Wolfsburgu so predstavniki delavskih združenj v soboto pozvali k pospešitvi proizvodnje električnih avtomobilov. Na takšen način bi radi dosegli polni izkoristek proizvodnih zmogljivosti v tem obratu, ki je letos obratoval le polovično. Po poročanju nemških medijev tam že drugo leto zapored beležijo najmanjši obseg proizvodnje po drugi svetovni vojni. Lani so v Wolfsburgu izdelali le nekaj manj kot pol milijona vozil. Letos, ko je bilo delo dodatno omejeno, bo ta številka najverjetneje še nižja. V zadnjih desetih letih so izdelali povprečno okoli 780.000 avtomobilov letno. Zaposleni v tej tovarni so vedno bolj zaskrbljeni. "Tako dolgih obdobij skrajšanega delovnega časa ne poznajo," je povedala njihova predstavnica Daniela Cavallo.