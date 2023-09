Zaradi pomanjkanja hrane in lakote umrlo več medvedjih mladičev

Poleg želoda je losos najpomembnejši vir hrane za približno 500 rjavih medvedov, ki živijo vzdolž polotoka Širetoko na Hokaidu, ki je na Unescovem seznamu svetovne dediščine in slovi predvsem po svoji prelepi obali in divjih živali, ki ga naseljujejo, poroča Guardian.

Turisti, ki so bili na otoku na izletu, so nedavno opazili sestradanega in suhega medvedjega mladiča, ki je obupano iskal hrano na vzhodni obali polotoka. Medved naj bi prevračal kamenje in brskal po kupih nasutih morskih alg v iskanju hrane. Najpogosteje pa medvedi na Širetoku jedo lososa. Losos, ki biva v rekah na Hokaidu, preživi zimo v morju, preden se med avgustom in oktobrom vrne v potoke na Širetoku, da odloži jajca. Rjavi medvedi tako običajno čakajo na losose, da se vrnejo na Širetoko, ter jih tam lovijo.

"Nekateri medvedi so res shujšali," je poudaril Kacuja Noda, operater turističnega čolna na otoku. "Težko jim je, saj v rekah ni rib, tako kot so bile lani." Strokovnjaki pravijo, da so temperature morja ob Hokaidu ostale nad 20 stopinj Celzija, kar je za pet stopinj višje od povprečja za ta čas. Raziskovalci na univerzi Hokaido že dalj časa opozarjajo, da se bo temperatura vode okoli leta 2090 dvignila za deset stopinj, če se bo globalno segrevanje nadaljevalo s trenutno hitrostjo.

Žrtve teh sprememb pa so v največji meri trenutno medvedi. Masami Jamanaka, raziskovalec na Širetoku, je pojasnil, da pomanjkanje lososa v kombinaciji s slabo letino želoda uničujoče vpliva na mladiče rjavega medveda. "Ocenjuje se, da je od 70 do 80 odstotkov letos skotenih mladičev mrtvih." Pomanjkanje želoda je botrovalo tudi več napadom medvedov na ljudi v Hokaidu in v drugih delih severne Japonske.