'Težava rešena, Capri se vrača k normalnosti': po prepovedi vstopa turistom

Po županovem ukazu so na italijanski celini nemudoma prenehali prodajati vozovnice za trajekte do Caprija. Ladje, ki so že plule proti otoku, pa so oblasti pozvale, naj se vrnejo na celino, poročajo tuje tiskovne agencije.

A zvečer je prišlo do spremembe. Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, je neapeljski prefekt Michele di Bari sporočil, da so uspeli zračni mehurček v celinskem cevovodu, ki je ustavil dotok vode, odstraniti. Kanal tako spet deluje, oskrba z vodo pa naj bi bila normalizirana okoli 20. ure.