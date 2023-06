Zaradi pomanjkljive preiskave zastrupitve Navalnega mora Rusija plačati kazen

Dolgoletni kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina je avgusta 2020 zbolel na letalu, iz Sibirije pa so ga nato evakuirali v berlinsko bolnišnico. Tam so nemški vojaški strokovnjaki ugotovili, da je bil Aleksej Navalni zastrupljen s kemičnim živčnim strupom iz skupine novičok. Pet mesecev po zastrupitvi in zdravljenju v Nemčiji se je opozicijski voditelj vrnil v domovino, kjer pa so ga ruske oblasti ob pristanku v Moskvi aretirale.

Evropsko sodišče za človekove pravice je zdaj odločilo, da preiskava ruskih organov ni bila transparentna in ni upoštevala pravice žrtve do sodelovanja v postopku, poroča Politico. Prav tako niso raziskali obtožb o morebitnem političnem motivu za poskus umora ter morebitne vpletenosti državnih agentov. "Zato se preiskava ne more šteti za ustrezno," je dodalo sodišče.